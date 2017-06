Per un’agricoltura di precisione, ci vogliono questi mezzi

L’agricoltura è settore ambivalente che, da un lato, ha contribuito a semplificare la vita degli esseri umani e sviluppare la civiltà come la conosciamo oggi, dall’altro, ancor più se finalizzata a scopi diversi dall’alimentazione umana, ha un grande impatto sull’ambiente. L'agricoltura basata sulle monocolture che vanno ad alimentare gli animali costretti negli allevamenti intensivi, ad esempio, ha un ruolo fondamentale sia nel consumo del suolo e nell’impoverimento della sua vitalità che in termini di aumento della CO2 emessa in atmosfera.

Acqua e suolo sono risorse finite. Tuteliamole per le generazioni future. Comincia così il panel #EIMA2016 su sostenibilità in agricoltura. — LifeGate (@lifegate) 10 novembre 2016

I trattori a guida autonoma

Fai sorvolare un campo agricolo da un drone

Cos’è Mobility Revolution Tractor