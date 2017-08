Agriturismi tutto l’anno

D'estate andare in vacanza è quasi un obbligo e in quanto tale a volte poco divertente. Molto più piacevole è la vacanza fuori stagione nei mesi meno caldi. Molti agriturismi sono aperti tutto l'anno e la loro ospitalità nei mesi più freschi è decisamente migliore. Meno gente e meno stress per chi gestisce la fattoria e per gli ospiti. Alcuni agriturismi sono attrezzati con sale per lo svolgimento di attività psicofisiche e ospitano nei week-end corsi e seminari residenziali di discipline come il tai chi, lo yoga, lo shiatsu e il reiki. In questo caso il soggiorno in agriturismo diventa una vacanza studio. Per chi non ama avere un fine settimana troppo impegnativo ci sono altri agriturismi. Prima però di prenotare è bene informarsi delle caratteristiche della struttura ricettiva. Ce ne sono di adatte ai single, alle coppie senza bambine, alle famiglie con bambini, agli anziani, ai giovani, agli amanti degli animali, agli escursionisti, a chi ama andare a cavallo, a chi ama partecipare alla vita dell'azienda, a chi vuol anche fare una vacanza lavorando. Quindi è bene informarsi per non rimanere delusi. Per chi ama la buona tavola l'autunno è l'occasione giusta per visitare certi strutture dove la cucina è il punto forte ed è possibile rifornirsi di marmellate, conserve, vino e olio, tutte rigorosamente prodotte con alimenti naturali. In questo caso fare la spesa in agriturismo è decisamente più divertente e salutare che farla nel centro commerciale della propria città. Con l'arrivo dell'inverno se decidi di andare in montagna per sciare ricordati che ci sono strutture biologiche anche non troppo distanti dagli impianti. E la quiete che li caratterizza ti sarà particolarmente gradita dopo una giornata in mezzo alla folla delle piste. Se invece la neve ti fa venire i brividi invece della montagna ci sono le dolci colline della Toscana, ricche fonti termali, dove sfidando le intemperie potrete fare il bagno e godertelo molto più che in estate. Saturnia, San Filippo, Petriolo ti aspettano per un caldo abbraccio. In questo caso è un must immergersi la notte di Capodanno. In primavera al soggiorno in agriturismo si può abbinare la visita ai mercatini biologici, che ultimamente sono spuntati come funghi dappertutto. E quindi un'altra occasione per riempire la dispensa delle delizie biologiche. Paolo Buttiglieri