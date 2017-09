Aids e donne

Nei Paesi ove l'epidemia si sta diffondendo a ritmi vertiginosi, si registra un aumento esponenziale dei tassi di infezione tra i gruppi di donne che hanno dai 15 ai 19 anni. In tutti i Paesi, e da qualunque lato lo si voglia osservare, il problema Aids/donne rinvia alle condizioni economiche, politiche e sociali in cui esse vivono. Le politiche volte a diminuire il gap di istruzione tra i due sessi, a migliorare l'accesso alle risorse economiche, ad incrementare il livello di partecipazione politica delle donne e a proteggerle dalla violenza sono misure chiave anche nella lotta all'Aids. In tutto il mondo, le donne si contagiano soprattutto attraverso i rapporti eterosessuali. La loro maggiore vulnerabilità dipende da una molteplicità di concause, tra cui: - il fattore biologico: a parità di condizioni, le donne hanno probabilità di infettarsi tre volte più degli uomini; - il fattore economico: la dipendenza economico-finanziaria dagli uomini spesso fa sì che le donne non abbiano il pieno controllo della propria attività sessuale; molte donne scambiano sesso con favori materiali, per la sopravvivenza quotidiana; - il fattore culturale: spesso succede che le donne non prendano decisioni sulla propria sessualità; se rifiutano di fare sesso senza il profilattico, rischiano di essere sospettate di infedeltà; mentre per gli uomini, siano essi sposati o no, c'è spesso un'accettazione culturale della promiscuità sessuale. In quasi tutta l'Africa Subsahariana, il numero delle donne infette è il doppio di quello degli uomini. Le donne e le ragazze sono generalmente discriminate rispetto all'accesso all'istruzione, impiego, assistenza sanitaria, proprietà e eredità. I trend progressivi di impoverimento di molte economie africane non fanno che aumentare il numero delle persone che cadono in povertà, mentre i rapporti con gli uomini (occasionali o formalizzati nel matrimonio) vengono considerati opportunità fondamentali per la sicurezza sociale e finanziaria o solo per soddisfare i bisogni materiali. La combinazione di dipendenza e subordinazione può rendere molto difficile la contrattazione di sesso sicuro (persino dai mariti) o la rottura di relazioni a rischio (di infezione). Inoltre, l'ignoranza rispetto alla salute riproduttiva e sessuale e all'HIV/AIDS è molto diffusa. In molti Paesi con alti tassi di infezione, l'80% delle donne tra i 15-24 anni ha scarsa conoscenza dell'HIV/AIDS. Ciò, combinato con la propensione biologica delle donne all'infezione, aiuta a spiegare la consistente differenza dei tassi di infezione nella popolazione tra i 15 e i 24 anni. Alla mancanza di accesso ai farmaci, occorre poi aggiungere il dramma della fame e della malnutrizione. In tali circostanze, una buona nutrizione costituisce un argine alla conclamazione della malattia e morte precoce. Le attività che Lila CEDIUS sta svolgendo in Sudafrica stanno cercando di considerare la complessità di questa situazione. Fonte: Lila CEDIUS Centro per i Diritti Umani e la Salute - LILA