Aiuti OGM ai rifugiati in Zambia?

Il 10 settembre le agenzie di stampa hanno lanciato la notizia che lo Zambia aveva acconsentito a che le partite di aiuti OGM entrassero nel proprio territorio, ma solo per essere distribuite ai rifugiati e alle comunità più povere: "ZAMBIA: Government permits distribution of GM food aid to refugees". Il governo lunedì affermava che avrebbe dato al World Food Programme (WFP) delle Nazioni Unite il permesso di distribuire il mais geneticamente modificato - ma solo ai rifugiati. Il grano doveva essere prima impacchettato per... "prevenire che cada nelle mani sbagliate ed essere commerciato e seminato". Il vice-presidente Enoch Kavindele dichiara che il mais OGM non dovrebbe essere distribuito all'interno del paese, esprimendo forti preoccupazioni di contaminazione che i cereali OGM porterebbero nel paese, un rischio per le colture locali e un rischio politico-economico: lo Zambia potrebbe essere escluso dal mercato delle importazioni in Europa. Trascorre un giorno. E la nuova notizia è: "ZAMBIA: Government says refugees will not be given GM food aid". Il governo dello Zambia non consentirà al World Food Programme dell'ONU di distribuire aiuti alimentari OGM, nemmeno ai 130.000 rifugiati del paese. Il quotidiano di stato, "Times of Zambia", scrive che le notizie del giorno prima erano "fuorvianti". Si cita un virgolettato del ministro degli affari di stato Luckson Mapushi in cui emerge che la decisione finale è giunta quando il WFP aveva già iniziato la distribuzione di 6.000 tonnellate di mais OGM, accrescendo la confusione. Le parole di Mapushi: "La posizione del Governo, di rifiuto degli OGM, è una decisione nazionale che si applica a tutti i cittadini, a ogni categoria di persone che vivono e risiedono in Zambia." Troppo forti le preoccupazioni sulla sicurezza degli OGM per il consumo umano e l'ambiente, e sulle ripercussioni delle esportazioni verso l'Europa dei cereali africani se venissero contaminati da OGM. Inutile commentare con sarcasmo gli slogan sulla "soluzione ai problemi della fame nel mondo" che le aziende produttrici di OGM avevano sbandierato. Oggi la visuale si inverte: è loro la diretta responsabilità di non poter distribuire aiuti alimentari alle popolazioni affamate.