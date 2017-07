Aiuti OGM? No grazie

Dopo lo Zimbabwe, ora tocca allo Zambia. Salgono così a tre (includendo anche il Mozambico) i Paesi africani che hanno coraggiosamente rifiutato gli aiuti alimentari provenienti dall'Occidente e contenenti cibo geneticamente modificato. In realtà lo Zambia non ha ancora detto definitivamente no, ma si è posto un termine - il mese di settembre - entro il quale scienziati ed esperti potranno chiarire se è dannoso per la salute dei suoi quasi due milioni e mezzo di abitanti che rischiano di morire di fame a causa della carestia che ha colpito il Paese. E' quanto ha sostenuto il Ministro della Sanità dello Zambia Brian Chituwo, il quale ha colto l'occasione di toccare l'argomento proprio durante l'Earth Summit di Johannesburg, di fronte a un Colin Powell, il Segretario di Stato americano, in palese difficoltà per una questione così spinosa. Tempi forse troppo brevi per una decisione che rischia di diventare frettolosa, quelli dello Zambia, dal momento che da anni il resto del mondo non è ancora riuscito a darsi una definitiva risposta su questo tema. Ma certo non sarà più sbrigativa di quanto lo è stata la sentenza con cui gli Stati Uniti hanno candidamente affermato che "il cibo geneticamente modificato non ha mai fatto male a nessuno, visto che gli stessi statunitensi da anni lo consumano direttamente e indirettamente nella carne". Gli Stati Uniti, però, dimenticano -o per meglio dire, preferiscono dimenticare - che il vero pericolo non sono solo i danni per la salute, ma anche quelli all'ecosistema e alla biodiversità, con la conseguente difficoltà, per gli stessi Stati del Terzo Mondo, di esportare prodotti contaminati. Lo Zimbabwe, ad esempio, il cui Ministro dell'Agricoltura Joseph Made ha fermamente dichiarato che non saranno più accettati aiuti alimentari costituiti da OGM (come invece era accaduto in passato), esporta carne di manzo in Unione Europea. Quella UE che quindi non sarebbe più disposta a importare prodotti contaminati, spazzando così via una nicchia di mercato che garantisce la sopravvivenza dei contadini africani. La stessa Unione Europea che, a parte l'esitazione iniziale, non si è fatta molti scrupoli a intercedere per gli Stati Uniti garantendo ai Paesi del Sud Africa che cinque varietà di cereali OGM non sono dannosi: un favore non da poco alle multinazionali americane come la Monsanto, leader nel settore e in piena crisi a causa dell'opposizione mondiale agli OGM. Un sostegno analogo l'ha fornito, per assurdo, anche la FAO, il cui Direttore Generale Jacques Diouf ha testualmente affermato: "non intendo convincerli ad accettare o meno, ma ci sono comunque poche possibilità che il cibo geneticamente modificato possa essere dannoso per l'uomo". Del resto, quale può essere il valore della salute in un Paese come lo Zimbabwe dove sei milioni di persone lottano contro la fame? "Poche chiacchiere, quindi", esortano gli Stati Uniti. "Rifletteteci bene prima di rifiutare", consigliano le Nazioni Unite. Un consiglio non troppo velato e ancor meno disinteressato. Roberta Marino