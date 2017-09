Al Biol vincono ex aequo un olio italiano e uno cileno

Tra i 200 oli in gara per il Premio Internazionale Biol 2005, tenutosi tra Andria e Bari e organizzato dalla Camera di Commercio di Bari e dal CiBi (Consorzio italiano per il Biologico), hanno vinto ex aequo il sardo ?Del Giudicato?, della cooperativa C.O.C.O. di Arborea (Oristano) e il cileno ?Olave? dell?azienda Valle Grande. Seguono a parimerito lo spagnolo ?Rincon de la Subbetica?, il neozelandese ?Moutere Grove?, il pugliese ?Marcinase Fruttato Intenso? e il Dop umbro ?Marfuga?. Una competizione, quella di quest?anno, con un livello generale molto alto, tanto da aver permesso alla giuria di lavorare valutando le più piccole differenze, con scarti di punteggio tra gli oli veramente minimi. Tra le altre categorie premiate, l?umbro ?Bios? si è aggiudicato il Biolblended, riservato al miglior olio imbottigliato e commercializzato con marchi non del produttore, mentre al sardo ?Accademia Olearia? è stato assegnato il Biolpack, per il miglior packaging ed etichettatura. Il Biol, evento unico al mondo nel suo genere, giunto alla sua decima edizione, è sostenuto da vari organismi nazionali e internazionali del settore, come Ifoam ? Federazione Mondiale dei Movimenti di Agricoltura Biologica-, Aiab ? Associazione Italiana per l?Agricoltura Biologica -, Icea ? Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale-, Consorzio Puglia Natura, Ecoliva, IAMB ? Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. Redazione Alimentazione