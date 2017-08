Al concerto coi pop corn

Ad aprire le danze ci ha pensato Magical Mistery Tour, il lungometraggio interamente ideato e diretto dai datato 1967. Lo scorso 26 settembre, per una sera soltanto e per la prima volta, il film è stato proiettato in contemporanea nelle sale cinematografiche di diversi paesi del mondo (tra cui anche l'Italia), dopo un restauro voluto proprio dalla Apple Films (supervisionato da Paul Rutan Jr. dell'Eque Inc., la stessa società che ha curato il restauro di Yellow Submarine) e dopo la rimasterizzazione della colonna sonora eseguita da Giles Martin e Sam Okell presso agli Abbey Road Studios. Così quello che all'epoca rappresentò l'unico vero fiasco dei Beatles (il film non piacque né alla critica né al pubblicò) ma che divenne presto un cult movie, è tornato alla ribalta in tutti i cinema del mondo. I Beatles, comunque, non sono gli unici ad essere inseriti al botteghino. Il 18 ottobre prossimo, infatti, Crossfire Hurricane, il nuovo docufilm sui The Rolling Stones, verrà presentato al London Film Festival. Il docufilm, diretto da Brett Morgen, riprende la carriera della band dai primi anni Sessanta fino ai giorni nostri, passando dal Marquee Club del primo concerto a Hyde Park, da Altamont ad Exile. Morgen del film ha detto: "Invita il pubblico a toccare con mano il viaggio semi-mitico degli Stones, da outsider a statisti del rock. Non si tratta di una lezione accademica, ma di un giro su montagne russe sonore e visive". Ultimi, ma non meno importanti, i Led Zeppelin. Il 10 dicembre 2007, all'O2 Arena di Londra, il gruppo inglese si esibì come headliner per un concerto tributo ad Ahmert Ertegun, fondatore dell'Atlantic Records. Le immagini dello show, che è anche stata l'ultima grande reunion del gruppo e per questo già cult, verranno proiettate il prossimo 17 ottobre nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Led Zeppelin - Celebration day raggiungerà anche 150 cinema italiani: se volete partecipare a questa prima mondiale, qui trovate l'elenco completo delle sale che proietteranno il film (ops, il concerto).