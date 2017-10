Al Gore. An Inconvenient Truth

Perfino Madonna ha dovuto inchinarsi ad Al Gore, che nella "documentary charts" Usa ha battuto tutti. Da maggio 2006 al 21 novembre quand'è uscito in Dvd, ora si rilancia qui in Europa. In Italia, dal 19 gennaio. Questo film di Al Gore è stato un blockbuster negli Stati Uniti: il terzo in assoluto nella storia del box office, tra i documentari. Circa 3 milioni di americani l'hanno visto. Sfortunatamente, meno dell'1% della popolazione, e molti, tra questi, certamente già nel campo di Gore. Altri avranno staccato il biglietto in segno di spregio contro la politica di Bush. Ma oggi questi numeri valgono molto. Conta che questa attraente e splendidamente prodotta "video lezione" rafforza davvero i sentimenti di chi già ha una sensibilità ambientalista, convince chi è scettico, e simbolicamente fa entrare, per la prima volta nella storia della politica internazionale, il tema dell'ambiente in una campagna elettorale. E lo fa entrare in scena, al centro.