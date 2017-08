Al Motor Show di Bologna alla ricerca dell’automobile “pulita”

Al Motor Show di Bologna alla ricerca dell'automobile "pulita" . I prezzi della benzina in continua crescita hanno spinto un numero importante (58 %) di automobilisti verso l?alimentazione a gasolio nella speranza di riuscire a risparmiare dal distributore qualche decina di euro. Dal punto di vista delle emissioni se il diesel permette di avere dei valori più bassi rispetto alla benzina nella produzione di CO2, allo stesso tempo produce quelle polveri fini (PM10 - particolato) che sono ritenute, proprio per la loro infinitesima dimensione, estremamente pericolose per la salute. Per questo la nostra prima tappa è il padiglione 28 quello di Peugeot, dove fanno bella mostra le tante berline a gasolio della casa francese, ?arricchite? però di un sistema particolarmente interessante. Si tratta di un filtro attivo anti particolato (FAP) che autorigenerandosi trattiene le polveri nella propria struttura senza liberarle nell?aria. Il funzionamento, ci spiega Alessandro, è basato su una sostanza chiamata cerina che ha il potere chimico di aggregare più molecole di particolato in una ?macromolecola? sufficientemente grande da poter essere così trattenuta nel filtro. La conferma della bontà di questo sistema viene dal fatto che molte case automobilistiche (Citroen, BMW, Saab, Opel GM) hanno seguito l?esempio della casa del leone e hanno dotato le loro auto a gasolio di sistemi simili. Ma la lotta all?inquinamento non può chiaramente fermarsi qui. Si può infatti optare per le auto a doppia alimentazione benzina ? gas, metano oppure gpl. Scelta che ricordiamo ci consente di risparmiare ancora di più, visto che il prezzo dei combustibili gassosi è di circa la metà di quello della benzina. E ci permette di circolare in alcune città anche nelle giornate di blocco della circolazione veicolare. Anche il numero dei distributori è in decisa crescita. Questi fattori hanno fatto sì che alcune case automobilistiche abbiano puntato su questo tipo di alimentazione. A testimonianza di ciò al Motor Show possiamo ammirare la Subaru Legacy, una vettura da rally sposata allo spirito di rispetto ambientale. Ma la star ?verde? del salone è la Toyota Prius, la prima auto ibrida ad aver vinto il prestigioso premio europeo Auto dell?Anno 2005. Si tratta di un veicolo, che gli americani chiamano ULEV (Ultra Low Emission Vehicle), equipaggiato con un motore a benzina accoppiato ad un super ecologico propulsore elettrico. Alle basse velocità, come per esempio nei centri urbani, l?auto giapponese si muove soltanto con la trazione elettrica, portando così il suo inquinamento allo zero; mentre nel caso di esigenze più prestazionali, in termini di accelerazione e velocità, entra in funzione il motore a benzina. Ma se ho un motore elettrico, dovrò in qualche modo ricaricare le batterie? Giusto. Ma qui non ho bisogno di prese o spine, la ricarica avviene semplicemente nelle fasi di decelerazione e frenatura dell?automobile. Parlando di auto ibride alla manifestazione bolognese, non possiamo non citare la supersportiva Alessandro Volta nata dalla matita italiana, e come poteva essere il contrario, di Fabrizio Giugiaro di Italdesign (padiglione 21). Ma per l?ibrido non ci fermiamo qui, perché al Motor Show è presente anche quella che Alessandro chiama l??auto blu diventata verde?, l?Honda Civic Ima (padiglione 26). Infatti proprio nei giorni che hanno preceduto questo salone, cinque esemplari di quest?automobile sono stati consegnati al Ministero dell?Ambiente che le utilizzerà per i suoi servizi istituzionali. Una piroetta di 180 gradi, e zac. Ecco un?auto del futuro, un?auto, o quasi, ad idrogeno. Siamo tornati allo spazio Peugeot dove veniamo colpiti da una strano concept car, chiamato Quark. Si tratta di un quad (un veicolo a metà tra una moto ed un?auto) lungo 2,38 metri e largo un metro e mezzo che utilizza per la trazione quattro motori elettrici a 288 volt, posizionati uno per ruota, alimentati ad idrogeno attraverso una pila a combustibile. La casa francese ci garantisce che Quark ha un?autonomia che può arrivare, in questo caso, fino a 130 chilometri. Chi l?ha detto che l?idrogeno non può sostituire in maniera completamente efficace i combustibili fossili tradizionali, senza dover necessariamente scendere a compromessi in termini di prestazioni dinamiche? A Bologna è presente, padiglione 30, la BMW H2R che a settembre nella pista di Miramas, in Francia, ha stabilito nove record mondiali di velocità. Un dato per tutti: 300,190 Km/h sul chilometro lanciato. Non c?è che dire uno sprint davvero ecologico! Il nostro breve tour al Motor Show di Bologna finisce con H2R e con la raccomandazione di dedicare nella vostra visita al salone qualche secondo anche a loro, le auto ecologiche che speriamo siano sempre più numerose sulle nostre strade. Alessandro Marchetti Tricamo