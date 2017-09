Aggiornamento dal SANA

Camminando tra i padiglioni del SANA di Bologna (raggruppati nelle aree tematiche ambiente - salute - alimentazione) abbiamo visto quest'anno grandi e piccoli stand ricolmi di... depliant di carta patinata, di mille prodotti rigorosamente custoditi sotto chiave dietro fredde vetrine, con i responsabili dietro i banconi più interessati a riordinare i loro fogliacci che ad offrire assaggi e degustazioni dei loro prodotti. Peccato, perché alla grande fiera del biologico ci si poteva aspettare, essendo un settore in grande espansione, tanti espositori più... espansivi. Invece c'era la frutta e la verdura bio chiusa in confezioni di plastica, pomodori e peperoni sotto chiave in cubi di plexyglass, seitan e tofu custoditi in fortini che sembravano bunker - come per difenderli dall'assalto di chi passeggiava lì fuori e magari nutriva l'impertinente desiderio, guarda un po', di assaggiare quelle sane squisitezze. In compenso, in mancanza d'assaggi di profumi e sapori, noi di LifeGate possiamo solo restituire al lettore affamato qualche assaggio delle voci e delle parole dei numerosi convegni dedicati al mondo del biologico, organizzati nell'ambito del SANA. Buona lettura.