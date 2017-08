Che fine farà l’albero di Natale di piazza Duomo a Milano

Qualcuno ha storto un po’ il naso perché non era “pieno”, qualcun altro si è chiesto perché si debba “uccidere” un abete di quella stazza per festeggiare il Natale. Oggi che i lavori di smontaggio sono stati ultimati, il comune di Milano ha risposto a tutte le domande con un semplice post sulla pagina Facebook che ha ricordato come l’albero scelto per addobbare piazza del Duomo fosse “inserito nel piano di manutenzione boschiva del Corpo forestale dello Stato, quindi già al termine della sua esistenza”.