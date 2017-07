Alberto Fortis su LifeGate Radio

L'album comprende "A voi romani" (presente sul primo omonimo lavoro del 1979) registrata con la collaborazione di Franco Califano, le cover di "Roma capoccia" (Antonello Venditti) e "Via del Campo" (Fabrizio De André) e gli inediti "Vai protetto", "I will say goodbye" e "Tell me".