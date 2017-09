Alce Nero e Mielizia: una storia di gusto giusto

L'Italia vanta alcune delle realtà più importanti e apprezzate, anche a livello mondiale, nella produzione di cibi biologici. Fra questi il gruppo Alce Nero & Mielizia: mille soci e oltre trent'anni di impegno nel produrre cibi buoni, puliti e giusti. Impresa di agricoltori biologici, apicoltori e produttori fairtrade, Alce Nero & Mielizia SpA è presente oggi in 14 paesi e produce, trasforma e distribuisce direttamente i propri prodotti in Italia e nel resto del mondo. Inoltre, lavora con alcune cooperative che lavorano le terre confiscate alle mafie, partecipando all'esperienza di Libera Terra, e collabora con cooperative e associazioni latino-americane i cui prodotti danno vita alla gamma Alce Nero FairTrade. Qualche cenno di storia Il gruppo è oggi proprietario dei marchi Alce Nero e Mielizia e basa da sempre il suo impegno produttivo sulla scelta di un'agricoltura in armonia con gli animali, la natura e la terra, che promuove il lavoro equo e la legalità, che dà valore quindi ai prodotti e agli agricoltori. Produrre e proporre cibi non solo sani perché biologici, ma anche buoni. Oggi la compagine dei soci comprende produttori di pasta, cereali, pomodoro, miele, succhi di frutta, olio extravergine, cioccolato e tanto altro, uniti da eguale impegno e dalla condivisione dei principi di responsabilità della produzione biologica. Nell'autunno 2010 il gruppo entra nel settore del bio fuori casa con la proposta Alce Nero Caffè, un nuovo format che unisce in modo inedito il negozio biologico e il locale di ritrovo che fa tendenza, con un'ampia offerta di menu per colazioni, pranzi, brunch e aperitivi, tutto rigorosamente bio. Fattive collaborazioni Il gruppo Alce Nero collabora inoltre con alcune cooperative che lavorano le terre confiscate alle mafie, partecipando all'esperienza di Libera Terra, il marchio per le produzioni biologiche sulle terre liberate dalla mafia in tutta Italia e date in uso alle cooperative sociali che aderiscono al progetto per stimolare la nascita di un circuito di economia legale, libera e giusta nel massimo rispetto del lavoratore e dell'ambiente. La gamma delle proposte Fra i grandi classici delle proposte Alce Nero la pasta con grani duri provenienti dalla zone delle murge (Puglia e Basilicata), il riso dalle risaie di Lombardia e Veneto, l'olio dagli uliveti più vocati di Puglia, Calabria e Sicilia, il pomodoro per le passate e i sughi è coltivato nelle zone naturalmente ricche e fertili del Delta del Po, per i succhi e i nettari di frutta, le migliori pere, pesche, albicocche, mele italiane … e molto altro ancora. Fra le proposte più sfiziose quelle che si arricchiscono del contributo di un gruppo di produttori equosolidali che lavorano con lo stesso impegno e passione in paesi lontani come il Costa Rica, il Brasile, Il Nicaragua, il Perù e l'India: caffè, zucchero di canna, cacao, riso, succhi di frutta oltre ad un ampia gamma di tavolette di cioccolato, per dare vita ad una linea di prodotti quale Farrociock e Ciokocream, affinché anche l'appuntamento con la merenda possa arricchirsi di gusto e bontà tutto al naturale. Fra i prodotti dell'apicoltura, con Mielizia, il frutto del lavoro di oltre mille produttori riuniti in Conapi (Consorzio Apicoltori ed Agricoltori Biologici Italiani): dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, dai monti al mare, in terre incontaminate vengono raccolte le diverse qualità di miele e confezionate valorizzando ciò che la natura offre. La rete distributiva I prodotti Alce Nero si trovano nei super e iper mercati, nei punti vendita della distribuzione naturale e biologica, ma non solo. C'è anche una vasta rete di punti vendita per far conoscere le diverse specialità anche direttamente, presso le aziende agricole e di trasformazione: un'ulteriore modalità per instaurare un rapporto sempre più diretto con prodotti e produttori e per "gustarne" anche le origini e la storia. Un vero e proprio itinerario nell'Italia che si dedica alla produzione di cibi buoni, giusti e naturalmente biologici. Per i fortunati di Bologna e Cesena c'è l'Alce Nero Caffè, un risto-caffè tutto biologico per conoscere Alce Nero e la sua filosofia e scoprire il primo locale in Italia certificato "Spreco zero", dove la comodità del negozio biologico si coniuga perfettamente con la voglia di godersi un pasto o semplicemente una merenda buona oltre che bio facendosi trascinare dalle tante e sfiziose iniziative culturali.