Aleppo, evacuate 25mila persone secondo la Croce Rossa

Sono circa 25mila le persone - tra civili e ribelli - che sono hanno lasciato i quartieri orientali di Aleppo dall’inizio delle operazioni di evacuazione. A renderlo noto è la Croce Rossa, che specifica tuttavia come il lavoro sia ancora lontano dall’essere terminato. Le cifre fornite dal ministro degli Esteri della Turchia sono tuttavia sensibilmente diverse: le persone messe in salvo secondo la diplomazia di Ankara sarebbero 37.500. Meno ottimista l’Osservatorio siriano per i Diritti dell’uomo parla di 16.200, tra i quali sarebbero presenti circa cinquemila combattenti.

“Evacuati da Aleppo in campagna, in condizioni deplorevoli”

Russia, Turchia e Iran valutano un cessate il fuoco “esteso”