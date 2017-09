Alessandra Olivucci: “Ripensando alle cose preziose che ho assaggiato”…

Nella breve premessa alla Guida scrivi "Niente stelle, forchette o cappelli da chef... Più che una guida classica, un vero e proprio percorso culturale". E' questo il carattere della Guida che vuoi far emergere? Il file rouge della guida, così come l'ho immaginata da subito, è "cucina come cultura". Cibo, gusto, arte gastronomica non sono semplicemente questioni di palato. Entrano in gioco tradizioni, convinzioni, curiosità, motivazioni, conoscenze, sensazioni che coinvolgono tutti e cinque i sensi. In questo percorso ho raccolto tanti stimoli e conferme. Nei ristoranti visitati non mi sono mai ritrovata in locali asettici e impersonali dove l'unico l'obiettivo era consumare del cibo. Qualsiasi elemento, dal menù al servizio, dalla vendita di prodotti all'angolo dei libri, dalla scelta dell'arredamento - spesso realizzato utilizzando materiali ecologici - alla cordiale conversazione con il patron o lo chef, sottolineava che una cucina naturale e biologica non propone semplicemente piatti alternativi ma uno stile di vita. Ho scoperto un mondo variegato, che si adatta alle esperienze e alle esigenze di tutti e ha come obiettivi comuni una particolare attenzione per la salute e il benessere, la ricerca della genuinità dei prodotti, un buon equilibrio fra tradizione e innovazione, il desiderio di proporre gusti appetibili e originali, un collegamento con l'etica della solidarietà e il rispetto per l'ambiente. Ci hai scritto: "poi quando ripenso alla guida non vedo il 'libro', ma i ristoranti, e mi entusiasmo ripensando alle cose preziose che ho assaggiato e agli incontri interessanti che ho fatto"... Un altro elemento che mi ha particolarmente coinvolto, e forse un po' stregato, è stato l'incontro con gli Chef, naturalmente quelli che meritano la C maiuscola. Alcuni chef che lavorano in ristoranti bio non hanno a da invidiare ai colleghi premiati con stelle, forchette, cappelli da cuoco o faccine sorridenti che pullulano sulle quelle famose guide della ristorazione che ogni anno attribuiscono gli "oscar" ai migliori chef e ai loro ristoranti. Non ho visto negli chef del bio il desiderio di cavalcare l'onda di una moda, ma al contrario il desiderio di una ricerca, a volte quasi alchemica, del gusto, della salubrità, della genuinità, della tradizionalità dei prodotti utilizzati per i loro piatti. Li ho visti affascinati e coinvolti da questa loro scelta, non sempre facile, che ispirava costantemente la loro creatività. Tanti fra loro non fanno uso di semilavorati, surgelati, precotti, confezionati ma partono da una materia prima che non è mai scontata, a volte quasi "rischiosa". Infatti vincono stagionalità, colori e sapori spesso rustici e intensi, metodi di cottura e condimenti semplici che non camuffano ma esaltano i sapori per quello che sono, prodotti nuovi e alternativi che vanno a sostituire quelli che ormai adulterati provocano allergie e intolleranze. Un lavoro appassionante! Sì, sono proprio appassionata. Forse anche perché ho sempre coltivato un sogno ad occhi aperti. Nel mio sogno ero il patron di un piccolo ristorante, quasi il prolungamento di una tavola familiare, in una località rurale, forse un agriturismo o anche un bed&breakfast dove la condivisione del cibo diventa occasione di comunicazione, crescita e scoperta. Le mie radici emiliano-romagnole hanno senz'altro ispirato questa passione per la cucina che provo fin dall'infanzia e che poi si è rafforzata attraverso una ricerca, sempre in corso, per trovare l'equilibrio fra tradizione e cucina naturale. Naturalmente non sono mancati i tentativi, spesso maldestri, per concretizzare questo sogno e, dopo alcuni fallimenti, ho pensato a un escamotage: perché non interessarmi di storie di ristoranti? Perché non scoprire quei luoghi dove è possibile gustare cibo buono e sano, sperimentare nuovi sapori alla ricerca di uno stile di vita alternativo, oppure dove sentirsi a proprio agio come a casa ritrovando i piatti a cui si è abituati? E così il mio sogno è diventato realtà, anche se soltanto per pochi attimi, tutte le volte che ho varcato la soglia di un ristorante. La Guida è stata presentata a settembre, al Sana di Bologna: quali caratteristiche deve avere un ristorante bio di successo? Chi entra in un ristorante bio "sente" una qualità e un gusto diversi, che provengono dai prodotti: non si usano semilavorati né surgelati, come invece negli altri ristoranti. E poi c'è il desiderio di parlare, spiegare la bontà dei prodotti, creando un rapporto diverso, di dialogo. Cure e attenzioni per la storia, la stagionalità, fanno di un ristorante bio un luogo di qualità e di gusto.