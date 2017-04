Alessio Bertallot, la casa del futuro è un laboratorio creativo

Abbiamo incontrato Alessio Bertallot, creativo, musicista, conduttore radiofonico, dj, imprenditore nell’innovazione del broadcasting, influencer, con una sua fanbase, per parlare della sua casa-laboratorio creativo. Casa Bertallot è un progetto speciale: nasce come studio d’impresa, come laboratorio creativo e luogo d’innovazione. Qui gli spazi sono stati pensati per far coincidere le funzioni della vita quotidiana con quelle professionali. Le intenzioni sono già dichiarate dal nome - Casa Bertallot - scelto per il programma radiofonico in streaming on line che viene prodotto nella casa e distribuito sulla piattaforma di Spreaker, oltre che on-air il venerdì su LifeGate Radio grazie ad una speciale sinergia o meglio affinità. Con il passare del tempo Casa Bertallot è diventata anche (la sede di) una webradio in onda 24 ore su 24 con un vero e proprio palinsesto (tutte le sera vanno in onda programmi diversi) e degli ospiti di grandissimo livello, da Stefano Bollani ai Disclosure passando per Ezio Bosso e Jack Garratt. L’ambiente sonoro, la musica per il benessere e le modalità di fruizione, la radio che partendo dal cuore della casa si diffonde all’esterno attraverso il web: queste sono le caratteristiche e le specificità che hanno definito il progetto architettonico e d’arredo della casa, strettamente legata alla personalità e alle attività creative del suo proprietario.

Immagine in evidenza: Alessio Bertallot nella sua casa laboratorio da cui trasmette musica 24 ore su 24 © www.bertallot.com