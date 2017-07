Alex Turner – Submarine

Ottima prova quella offerta da Alex Turner degli Arctic Monkeys, che regala 6 canzoni alla breve e intensa colonna sonora del film Submarine, debutto alla regia e alla sceneggiatura dell'inglese Richard Ayoade, in patria noto più che altro come attore televisivo. Il film, presentato nell'edizione di quest'anno del Sundance Film Festival e selezionato per Berlino, ritrae la vita del giovane gallese Oliver Tate, interpretato dall'attore Craig Roberts, che si crede un genio incompreso della letteratura, mentre in realtà è, nel migliore dei casi, mal sopportato da chi lo conosce. Nel cast del film troviamo anche Sally Hawkins (protagonista del delizioso La felicità porta fortuna), Paddy Considine (Hot Fuzz e In America) e Noah Taylor (Vanilla Sky e Almost Famous). Sono 6 brani soltanto, si diceva, di cui uno, Stuck On The Puzzle, proposto in due versioni, una delle quali, brevissima, funge da intro. Non pensate di trovare canzoni tipo I Bet You Look Good On The Dance Floor o simili nello stile Arctic Monkeys, ma piuttosto un ottimo pop-rock acustico. Le canzoni conducono per mano il quindicenne Oliver nel suo sforzo di mettere ordine nella sua famiglia, di affrontare l'amore, le ansie e i dubbi, sulla lunga strada che lo porterà a diventare uomo. Hiding Tonight è una splendida ballata lenta, intimista, chitarra acustica, ritmica e voce, atmosfera che ricorda il miglior Grant-Lee Phillips e le stesse buone vibrazioni ritornano in It's Hard To Get Around The Wind e in Stuck On The Puzzle, una canzone d'amore, dalla struttura essenziale, piano, voce, basso e batteria («Non sono certo il tipo che si siede vicino a te per cantarti delle stelle, ma la scorsa notte mentre guardavo nella parte più scura del cielo, le ho viste girare al contrario, sballate dal tuo magnetismo»). Glass In The Park ha un passo più country e il riferimento diventa Richard Hawley. Il meglio Alex Turner lo raggiunge nella canzone finale Piledriver Waltz, sia dal punto di vista musicale che lirico con testi che entrano di diritto nel songbook del leader degli Arctic Monkeys («È come aver fatto colazione all'Heartbreak Hotel ed esserti seduto nel retro, vicino alla sezione "Perdenti". La tua cameriera era davvero scarsa, così come il cibo. Se pensi di provare a camminare sull'acqua, vedi di indossare le tue scarpe più comode»). Non a caso il brano, pensiamo in versione diversa, uscirà anche su Suck It And See, l'ormai vicino prossimo album degli Arctic Monkeys. Una colonna sonora dovrebbe essere sempre vista in funzione del film per poterla apprezzare appieno, ma ci sono album che stanno in piedi da soli. Submarine di Alex Turner è uno di questi. Pippo Piarulli