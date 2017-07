Alexander – Alexander

Mai avara di proposte eclettiche, a uso e consumo di un pubblico ormai fidelizzato, l'etichetta di Geoff Travis ogni tanto pesca nel mazzo qualche talentuoso jolly. È il caso del californiano Alex Ebert, leader fricchettone degli Edward Sharpe And The Magnetic Zeros (anche vocalist degli Ima Robot), con vocazione solista e titolare di una visione pop che sta fra Walt Disney, Damon Albarn, David Lynch e i Mungo Jerry (i più attempati ricorderanno la hit In The Summertime nei primissimi anni 70). È proprio a questi ultimi che Alexander dichiara di ispirarsi nelle mirabolanti esplorazioni vocali, una ritmica onomatopeica fatta di sbuffi e ansimi che spesso diventano baricentro sonoro delle canzoni. L'incedere claudicante e l'uso di strumenti giocattolo hanno invece evidenti debiti nella produzione post Blur di Albarn. Tracciate le coordinate principali, solidamente presentate nei primi 3 brani, il nostro si diverte a uscire dal seminato spiazzando e divertendo: con In The Twilight siamo dalle parti di Graceland; Bad Bad Love è un classicone da party con vocalizzi dancey; Old Friend ha il respiro delle solenni ballate destinate ai crooner. Sul finale addirittura la qualità si impenna, toccando vette di genialità in A Million Years e Remember Our Heart. Originalità anche negli arrangiamenti, con improbabili miscele di tastiere liquide e chitarre old fashioned, violini, armonica e kazoo. L'album si schiude dopo qualche ascolto: se siete nella giusta sintonia, è capace di esaltarvi come pochi. Pier Angelo Cantù