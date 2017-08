Alghe, piante della vita

Moltissimi sono i principi attivi contenuti nelle alghe e i loro effetti benefici sul nostro corpo. Nell'antichità venivano consumate anche dai popoli del Mediterraneo, dell'Europa e dell'America, ma è il Giappone la patria dell'alga, da sempre, ingrediente fondamentale della sua cucina. Alghe rosse, verdi e azzurre, marroni... ogni tipo di alga colma carenze organiche, ha zero calorie e contribuisce a disintossicare l'organismo dalle sostanze nocive presenti negli alimenti e nell'ambiente. Oggi le alghe sono utilizzate in erboristeria per la cura di alcuni disturbi, soprattutto sotto forma di integratore e in cucina per insaporire le pietanze. Accanto al contenuto proteico, notevole è l'apporto di acidi grassi essenziali, vitamine, in particolare la B12 essenziale per l'organismo, non appartiene al mondo vegetale. Si trova nei molluschi, nel fegato, nel tuorlo d'uovo, nel pesce, nei formaggi e nella carne, sostanze minerali come il calcio particolarmente indicato per l'osteoporosi ma anche oligominerali tipo lo iodio, richiesto nella terapie legate ai disturbi della tirodie. Altra proprietà delle alghe è il grande accumulo di clorofilla, sostanza molto simile chimicamente all'emoglobina umana, attiva principalmente come ricostituente nelle anemie. Introdurre le alghe nella propria alimentazione può essere un primo passo... Introdurre le alghe nella propria alimentazione può essere un primo passo. Di norma, prima di essere utilizzate vanno lavate e poi lasciate in ammollo per 5-10 minuti per poi aggiungerle a zuppe, sformati, minestre, legumi e condimenti, poco prima di completare la cottura. Le alghe alimentari sono ormai disponibili in tutti i negozi di alimenti naturali. Ecco le più usate: Arame e Kombu. Le più ricche di iodio. Wakame. Il suo consumo è indicato nei casi di carenza di calcio, di cui risulta particolarmente ricca. Nori (quelle utilizzate per preparare il sushi). Caratterizzate da un elevato contenuto di proteine, fosforo vitamina A, B2 e PP. Hiziki. Ritenuta efficace nel preservare la salute dei capelli e della pelle, è una delle più ricche di fibra alimentare e di sali minerali. Spiruline. Dotata di un elevato contenuto di vitamina (A, B12) e proteine (71%) e per questo utilizza come integratore alimentare. Ideali per chi soffre di forme reumatiche, le alghe possono essere anche impiegate in applicazioni locali, preparate con il prodotto riscaldato, disciolto in acqua marina per bagni oppure con argilla impastata all'acqua del mare calda. Sonia Tarantola