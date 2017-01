Alice Herz-Sommer, la storia della pianista sopravvissuta all’Olocausto

Terezín (Theresienstadt in tedesco) è stato un campo di concentramento situato nella ex Cecoslovacchia, creato da Hitler e i carnefici nazisti come "campo modello" per ingannare il mondo sulle condizioni all'interno dei lager e dei ghetti. Inizialmente avrebbe dovuto ospitare ebrei anziani da lasciar morire per "cause naturali", ma col tempo vi furono internati molti artisti, musicisti, compositori di fama europea e intellettuali famosi, difficili da far sparire proprio perché conosciuti a livello internazionale.

Ho sperimentato che la potenza della musica è così grande da poter portare nel suo regno qualunque essere umano che possieda un cuore e una mente aperta, da rendere possibile sopportare le più terribili ore della propria esistenza. (Karel Ancérl, direttore d’orchestra sopravvissuto a Terezìn)

Che cosa mi ha fatto sopravvivere? Il mio carattere. Il mio ottimismo e la mia disciplina. Puntualmente, ogni giorno alle dieci, io siedo al pianoforte. Tutto è in ordine intorno a me. (Alice Herz-Sommer)

Immagine in evidenza: Alice Herz-Sommer © AP