Alice nel paese delle meraviglie diventa una mostra spettacolo a Roma

Chi non l'ha ancora letto, dovrebbe farlo, Alice nel paese delle meraviglie ( Titolo esatto "Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie") è un capolavoro, un romanzo fantastico spesso - ed erroneamente - catalogato come libro per bambini, che racchiude in sé una complessità favolosa capace di portare il lettore nel mondo che si racconta. Da dicembre, a Roma, è possibile vivere il mondo di Alice grazie a “The Adventures of Alice”, una mostra-spettacolo che rende lo spettatore protagonista di questa storia fantastica. Fino al 19 marzo presso l’ex caserma Guido Reni, ora Guido Reni District di Roma.

Alice nel paese delle meraviglie, lo spettacolo immersivo per tutti