Alimentazione del gatto, tra consigli e miti da sfatare

Il micio è schizzinoso. Non mangia la sua pappa, è inappetente. Preferisce le lucertole e i piccoli insetti al menù casalingo. Le crocchette, poi, le odia e opta per il cibo umido. Quanti problemi ha il nostro gatto nei confronti della dieta quotidiana e quante cose si dicono in merito all’alimentazione dei felini domestici. Ma si tratta di luoghi comuni o di verità? Cerchiamo di fare chiarezza con l’aiuto del medico veterinario, esperta in alimentazione, la dottoressa Barbara Tonini.

Verità e bugie sulla dieta per un gatto sano

Quando il luogo comune fa rima con cattiva alimentazione

L’alimentazione del gatto, come scegliere tra i prodotti in commercio