Alimentazione cromobiologica, una danza di colori

Tutto in natura si manifesta come una danza fra due grandi movimenti dell'energia, due polarità nel cui perpetuo avvicendarsi ogni fenomeno si adegua e inserisce. Il paragone con la natura è quello che rende più manifesto questa onnipresente ciclicità: dalla notte al giorno, dall'autunno alla primavera, dalla nascita alla morte, a una fase di "manifestazione" si alterna una di "rientro", a un movimento "in uscita" segue uno "in entrata", e via dicendo. Un grande respiro che permea l'universo intero e che si manifesta anche nelle vibrazioni che caratterizzano la cosiddetta scala cromatica.

I colori nell'alimentazione cromobiologica

Immagine di copertina: una vaschetta di ciliegie classificata come alimento infraverde dall'alimentazione cromobiologica. ©ingimage.com