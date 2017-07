L’alimentazione dei giovani e la giusta misura

L'assoluta centralità del corpo è un tratto essenziale dei nostri tempi, poiché si è generata una perversa e inquietante identificazione tra cura di sé e cura del corpo, intesa come cura, custodia della forma, dell'aspetto fisico, spesso senza giusta misura. In modo analogo, la cultura consumistica ci induce anche nell?alimentazione a dimenticare il senso del limite, appunto della ?giusta misura?, in quel gioco ambivalente, non di rado contraddittorio, che caratterizza la modernità, sospesa, in questo caso, tra il culto di una corporeità più da esibire che da vivere e la sregolatezza alimentare. In questo senso, il regime alimentare, poiché la mancanza di ?giusto mezzo? nell?alimentazione è una costante di molti giovani d?oggi, diventa una fondamentale forma di educazione. I Greci, ancora una volta, si impongono a tutto tondo come eccellenti maestri. Per esempio, al centro dell?educazione pitagorica c?è l?uomo nella sua dimensione spirituale e fisica: silenzio e meditazione, metafisica del numero, dieta, esercizio fisico, danza e musica, il tutto finalizzato all?armonia dell?essere umano, dove la medicina è davvero ?medietas?, secondo la ricostruzione etimologica di Isidoro di Siviglia nelle sue ?Etimologiae? o ?Origines?, sintesi dello scibile alto-medievale, ovvero ?giusta misura?, equilibrio tra le parti, giustezza psicofisica nel segno della totalità. Aristosseno, a conferma di tutto questo, rimarca quanto segue: «Bisogna fin da fanciulli comportarsi con ordine anche nel cibo, insegnando che l?ordine e la misura sono belli e giovevoli, il disordine e l?eccesso brutti e dannosi». Lo stesso Platone, nella Repubblica, è davvero illuminante per i giovani d?oggi: «E non ti pare indecente dover ricorrere alla medicina non a motivo di ferite o delle malattie stagionali, ma per la nostra ignavia o per la cattiva alimentazione... per la quale noi ci riempiamo di umori e di gas come terreni di palude, costringendo i dotti discepoli di Asclepio a chiamare questi mali flatulenze e catarri?»