Alimentazione naturale: una scelta consapevole

Sono sempre di più le persone che fanno attenzione alla propria alimentazione, e che hanno capito quanto sia importante nutrirsi bene per stare bene. Ogni alimento contiene centinaia, se non migliaia, di sostanze diverse, che possono avere diversi effetti sulla salute e sul benessere. Il cibo influenza poi la nostra vita in molti altri modi: le nostre scelte si riflettono sul mondo come ad esempio quando, acquistando un prodotto biologico, acquistiamo qualcosa che protegge, oltre che la nostra salute, anche l'ambiente; un altro esempio è quello dei prodotti del commercio equo, che tutelano anche la dignità di chi produce. Anche gli sprechi e gli eccessi nella produzione e nel consumo degli alimenti hanno effetti deleteri sull'ambiente e sulla società. Ad esempio gli allevamenti intensivi sottraggono risorse preziose alla produzione di alimenti per l'uomo e per i paesi in via di sviluppo; e influiscono negativamente anche sulle risorse naturali, favorendo la desertificazione, la deforestazione e il consumo indiscriminato delle risorse energetiche. La pubblicità fa leva sul bisogno di salute e di natura dei consumatori, insistendo su concetti come "naturale", "genuino", "puro" e così via, anche se spesso non c'è corrispondenza tra questi concetti e la reale qualità del prodotto proposto. Ma come orientarsi per non farsi fuorviare, per scegliere consapevolmente, per acquistare qualcosa che sia "pulito" sotto ogni punto di vista? È sempre più sentito e diffuso il bisogno di ottenere notizie, consigli, informazioni dettagliate e scientificamente documentate, oltre a una gamma di soluzioni pratiche per risolvere in modo migliore, più consapevole ma anche più creativo e piacevole, i problemi dell'alimentazione di ogni giorno. Occorre insomma una informazione agile, corretta e accessibile, che permetta a tutti di avvicinarsi con semplicità al tema dell'alimentazione naturale, e che fornisca gli strumenti necessari a cambiare, in meglio, le nostre abitudini alimentari. Francesca Marotta