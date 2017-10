Alimenti che rinforzano il sistema immunitario

Cereali integrali, legumi, semi oleosi, verdure, lievito fresco, germe di frumento assicurano un ottimo apporto di vitamine immunoprotettive del gruppo B (tranne la B12). La vitamina B12, essenziale per l'organismo, non appartiene al mondo vegetale. Si trova nei molluschi, nel fegato, nel tuorlo d'uovo, nel pesce, nei formaggi e nella carne. La vitamina C, invece, si trova nella rosa canina fresca, nei peperoni dolci crudi, nel kiwi, nella rucola, nel tarassaco, nella fragola, nel cavolo rosso, nei frutti di bosco, negli agrumi, nelle foglie verdi di porri e cipollotti. Le verdure verdi fresche come spinaci, rucola, cicoria, malva, ortica e gli ortaggi e frutti giallo-arancio come zucca, carote, melone e albicocche sono invece ricchi di prezioso batacarotene. Il betacarotene si assimila meglio se associato ai grassi, ottimo l'olio extra vergine di oliva. Anche i sali minerali non devono mancare nella dieta immunostimolante, soprattutto ferro, zinco, selenio. Dove si trovano? Lievito di birra fresco, tonno, aringhe, ostriche, molluschi, broccoli, germe di frumento, cipolla, cavolo, pomodoro, cereali integrali, semi oleosi, legumi, funghi, melassa, fichi secchi. E poi non facciamoci mancare l'aglio crudo, schiacciato con lo spremiaglio e condito con olio extra vergine di oliva; la scorza d'arancia al naturale, ovviamente biologica, ricchissima di vitamina E, così come la scorza di tutti gli agrumi, ricca di betacarotene ed essenze aromatiche stimolanti dell'organismo; tutta la frutta fresca con la buccia colorata e, se li troviamo, i funghi shiitake, stimolanti immunitari dalla provata efficacia.

Paola Magni