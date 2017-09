Alla ricerca dell’etichetta verde

La Coldiretti, oggi, 25 febbraio, ha distribuito in tutti i mercati italiani ben 100 mila cartellini da mettere in bella vista su frutta e verdura commercializzate sfuse, per segnalarne agli acquirenti origine, varietà e categoria. La data scelta non è casuale, e corrisponde alla scadenza, improrogabile, che il Governo e le Associazioni dei consumatori hanno intimato ai commercianti per regolarizzare l'etichetta sulle derrate alimentari. A stabilirlo, come ben sanno i nostri lettori (visto che ci siamo già occupati del problema su LifeGate) è il decreto legislativo numero 306/2002 che è entrato in vigore lo scorso 15 febbraio. Dicevamo "dovrebbe" far piacere ai consumatori perché le autorità preposte a informare e vigilare (Governo e Regioni) hanno fatto ben poco per assicurare trasparenza. L'Italia è il Paese europeo con la più rigorosa legislazione in campo alimentare. Ma a volte alle regole non fa seguito la loro applicazione, col risultato di diventare carta straccia. Ciò che si continua a non precisare è che l'obbligo di etichettatura non riguarda tutti gli ortofrutticoli, ma esclusivamente quelli che risultano già normati da precedenti provvedimenti europei sulla qualità varati sia per rendere più trasparente il commercio sull'intero territorio comunitario, sia per consentire al consumatore di risalire all'origine del prodotto e stabilire il rapporto fra prezzo e categoria (extra, prima o seconda, che non è certo detto che abbia corrispondenza con la qualità organelettica). Al momento in cui scriviamo sono fuori disciplinare diversi ortofrutticoli: broccoletti, verze, finocchi, radicchio, rape, bieta, cardi, agretti, pompelmi, melograni, castagne, frutti di bosco; nespole (fuori stagione), fagiolini (fuori stagione). Vedrete che il caos sarà enorme: il decreto legislativo n. 306/2002 stabilisce che la competenza nei controlli sarà delle Regioni che sono impreparate alla cosa. Per tutti i prodotti sottoposti all'etichettatura completa l'obbligo riguarda originariamente il soggetto che li immette sul mercato: produttore o importatore o confezionatore o chi li spedisce. Per il venditore al dettaglio (Regolamento Ce n. 2200/1996) l'obbligo c'è nei seguenti casi: prodotto esposto confezionato in cassette o in imballaggi che deve riportare ben chiaro all'esterno confezionatore/speditore, varietà, origine, categoria. Solo chi lo commercializza sfuso è tenuto a mettere in un cartello varietà, origine e categoria; se la merce è spedita sfusa con un mezzo di trasporto, deve viaggiare accompagnata da un documento che porti le stesse indicazioni sopra indicate: poi spetterà al venditore al dettaglio segnalarle su un apposito cartellino quando la commercializza. Massimo Ilari