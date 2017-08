Alla ricerca della sostanza perfetta

La ricerca e lo studio di una sostanza è un processo lungo e complesso. Individuarne gli effetti farmacologici non significa conoscere la sostanza oggetto di studio, ma solo uno dei suoi aspetti, peraltro molto limitato. Lo studio degli elementi che la scienza omeopatica deve compiere per poter riconoscere nei cosiddetti "rimedi" le giuste caratteristiche atte a catalizzare un determinato processo di guarigione, è molto diverso rispetto a quello della scienza tradizionale. Da questo punto di vista, indagare un elemento a scopo terapeutico significa piuttosto cercar di scoprire quali interferenze esso provoca, come interagisce nell'ambito di un sistema, osservando attentamente tanto una sua eventuale evidenza di terapeuticità, quanto - o forse soprattutto - di tossicità. La ricerca omeopatica ha affinato la sua metodologia fino a lambire territori inusitati alla ricerca scientifica classica, sino anche ad avvicinarsi a terreni apparentemente metafisici: indagando una sostanza nella sua natura più intima - è l'assioma che sostiene questo approccio - più si possono scoprire "affinità" nascoste con individui e patologie, più di conseguenza si possono curare difficoltà e problemi più profondi, di caratteri psichico, mentale o addirittura spirituale. Se si concepisce una sostanza, così come una pianta, o un minerale che si presume contenerla, come un "organismo" vivente, con una sua forma di equilibrio inserita in un determinato contesto ambientale, il tipo di ricerca volge necessariamente alla "vita" stessa della sostanza, a come si comporta in natura, al tipo di ambiente in cui si manifesta e al modo in cui interagisce con esso. L'attenzione è rivolta all'elemento in sé, al suo "carattere" e alle sue relazioni con gli altri elementi, come ad esempio il calore del sole, il modo in cui si comporta o si manifesta nel suo territorio e i rapporti che intesse con altri elementi simili; tutti fattori che permettono di trarre dalla ricerca una sorta di "profilo esistenziale" dell'oggetto (pianta, minerale, sostanza) che rivelerà caratteristiche tali da ritenere che essa possa entrare in risonanza con quelle di una data malattia o di una data persona. Solo in un secondo tempo sarà necessario studiare gli effetti o, meglio, le interferenze che essa provoca all'interno dell'organismo; e questo non solo dal punto di vista biochimico: si dovrà infatti osservare quali sensazioni provoca, quale tipo di sogni induce, con quali emozioni in pratica risuona. L'omeopatia dunque ricerca il "carattere" della sostanza studiata, sia nella sua "fisicità" che nella sua "psichicità", indaga le sue peculiarità esistenziali per riconoscere l'affinità nascosta e le possibilità di risonanza della varie manifestazioni della vita nell'universo. Loredana Filippi