Alla scoperta del massaggio siamese

Una leggenda, molto vicina alla realtà, racconta che un tempo in Thailandia gli uomini, passando gran parte della loro vita nei canali ricolmi d'acqua, tornassero a casa la sera con le membra indolenzite dall'umidità e si lamentassero per i dolori reumatici. Le loro donne si preparavano così a massaggiarli dolcemente su tutto il corpo per lenire il dolore. Nascono da qui le origini del massaggio tailandese, radici affascinanti, dalla connotazione quanto mai romantica e sociale. Si pensa, comunque, che il leggendario fondatore di quest'antica arte fosse un medico dell'India settentrionale, Jivaka Kumar Bhaccha, contemporaneo di Buddha e medico personale di Bimbisara, re di Magadha. Nonostante le origini del massaggio tailandese restino tuttora piuttosto oscure, tanto da non sapere fino a che punto i concetti di agopuntura e agopressione e altri aspetti della medicina tradizionale cinese abbiano influenzato questa pratica, i fondamenti teorici del massaggio siamese o thai si basano comunque sull'esistenza di invisibili linee di energia, che percorrono tutto il corpo, dieci delle quali, chiamate "sen", sono particolarmente importanti al momento dell'applicazione. Su queste linee di energia sono situati i punti più importanti dell'agopuntura e possono essere immaginati come "finestre del corpo" attraverso le quali avviene lo scambio con l'energia cosmica. Un buon massaggiatore pratica la sua arte in concentrazione meditativa, iniziando con una preghiera, per poi operare con una coscienza e un'attenzione totali. A differenza di molte pratiche occidentali, nel massaggio thai il lavoro sui muscoli è solo un obiettivo secondario, perché il rapporto principale non è con il corpo fisico, bensì con quello energetico. Si lavora, infatti, esercitando sul corpo una pressione sui punti d'energia (proprio come nella reflessologia). Inoltre, vengono utilizzati esercizi di stiramento e allungamento dei muscoli, che si potrebbero considerare come applicazioni dello "Hatha Yoga" o yoga fisico. La pressione deve risultare piacevole, anche se energica: ecco perché un bravo massaggiatore deve sviluppare una grande sensibilità e intuire ciò che il corpo di ciascun paziente richiede. Manuela Mancini