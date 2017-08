Alla scoperta dell’agopuntura

Il ritrovamento di aghi di selce e di giada all'interno di tombe databili all'epoca neolitica conferma la tradizione, che fa risalire la nascita dell'agopuntura in Cina a circa 5000 anni fa. Probabilmente la scoperta dell'agopuntura è stata del tutto accidentale, così come ci narra una leggenda. Un cacciatore, avendo esaurito le scorte di cibo durante un lungo inverno, si vede costretto ad uscire dalla sua caverna, nonostante soffra di una sciatica. Vestitosi di tutto punto per proteggersi dal freddo, si avventura nella neve che copre tutta la campagna. Scorte le tracce di una lepre, la sta seguendo, quando un dolore lancinante alla gamba malata lo fa cadere, tanto che solo lo stivale calzato di pelliccia spunta dalla neve fresca. Un altro cacciatore, sulle tracce della medesima preda, scambia lo stivale per la lepre e scaglia la sua freccia, che colpisce il malcapitato dietro la caviglia. Possiamo immaginare una qualche discussione tra i due, ma, estraendo la freccia dalla gamba ferita, il primo cacciatore si avvede che il dolore è magicamente scomparso. L'evento è prodigioso e si decide di interrogare lo sciamano del villaggio, il quale, dopo lunghe riflessioni, giunge alla conclusione che la freccia ha ucciso il demone della malattia e, da quel giorno, si dedica a scoprire i punti nei quali ciò è possibile. È probabile che, seguendo questa via, ci siano stati più pazienti menomati che malattie sconfitte, ma, gradualmente, furono scoperti numerosi punti che, stimolati, manifestavano un effetto terapeutico su zone corporee, funzioni organiche ed affezioni. Nel frattempo, e siamo già in epoca storica, la cultura cinese andava elaborando i suoi modelli di pensiero, adatti ad interpretare la realtà e a prevederne i suoi mutamenti: il concetto di energia (qi, pronunciato ci), lo Yin/Yang, i 5 Elementi, i Meridiani. Tutti questi concetti sono chiaramente illustrati nel primo testo scritto a noi pervenuto, il Huang Di Nei Jing Su Wen, databile al IV secolo a. C.