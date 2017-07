Allarme igienisti per l’aumento di “malattie della ricchezza”.

Sono gli specialisti della Societa' italiana di igiene, medicina preventiva e sanita' pubblica (Siti) al lanciare l'allarme preoccupati per la salute degli italiani. Sembra infatti che più del 40 per cento della popolazione è in sovrappeso e addirittura l'8 per cento dei ragazzi è obeso. E ancora, i casi di diabete fra i giovani sono in costante aumento e i danni da fumo si registrano gia' in tenera età. Soprattutto i piu' piccoli, sono colpiti - sottolineano gli esperti - da patologie che prima erano appannaggio dell'eta' adulta, come il diabete, l'ipertensione, alcune forme di alterosclerosi.