È dal 2001 che l’Organizzazione mondiale della sanità ha definitivamente affermato che il latte materno è il primo, più importante e assolutamente preferibile modo di alimentare i neonati. Da allora, l'Oms ha lanciato linee guida, programmi informativi, patrocinato ricerche e campagne in tutto il mondo. Sia nei Paesi in via di sviluppo — afflitti da malnutrizione, carenza d’acqua e igieniche — sia in quelli occidentali, dove la morsa della pubblicità dei latti formulati ha per decenni fatto deviare il normale corso delle cose. E dove, a volte, la pruderie e la moralità ipocrita fanno a volte addirittura sentire a disagio le mamme che lo fanno. L’Oms afferma, in linea di principio, sull’allattamento al seno:

L'allattamento al seno è il modo normale di fornire ai bambini le sostanze nutritive di cui hanno bisogno per la crescita e il sano sviluppo. Praticamente tutte le madri possono allattare, a condizione che abbiano informazioni accurate, il sostegno della famiglia, del sistema sanitario e della società in generale. Il colostro, il latte materno giallino e denso prodotto alla fine della gravidanza, è raccomandato dall'Oms come il cibo perfetto per il neonato. La sua somministrazione deve iniziare entro la prima ora dopo la nascita. L’allattamento al seno è raccomandato fino ai sei mesi di età; l’allattamento al seno continuato con il complemento di altri adeguati alimenti fino a due anni di età e oltre.

10 fatti sull’allattamento al seno secondo l’Oms

1. L’Oms raccomanda l'allattamento al seno esclusivo per i primi sei mesi di vita

l’allattamento al seno dovrebbe iniziare entro un'ora dalla nascita

l’allattamento al seno dovrebbe avvenire a richiesta del bambino, tutte le volte che vuole, giorno e notte

bottiglie o ciucci dovrebbero essere evitati.

2. I benefici per la salute per i neonati

3. I vantaggi per le mamme

4. I benefici a lungo termine per i bambini

5. Perché non latte artificiale

6. Hiv e allattamento al seno

7. Stretta regolamentazione dei sostituti del latte materno

che tutte le confezioni riportino etichette e informazioni estensive per comunicare i benefici dell'allattamento al seno e dei rischi per la salute dei sostituti

nessuna pubblicità dei sostituti del latte materno

divieto di distribuzione di campioni gratuiti di latti artificiali da dare alle donne in gravidanza, madri o le loro famiglie

nessuna distribuzione di sostituti del latte materno gratis o con sussidi agli operatori, negli ospedali né in qualunque struttura sanitaria.

8. Il supporto per le madri è essenziale

9. Lavoro e allattamento al seno

10. Il passo successivo: la fase degli alimenti solidi