Alle Olimpiadi con l’auto elettrica

Forse saranno ricordate come le Olimpiadi più "green" della storia moderna, quelle di Londra 2012. E di certo un segnale concreto viene dato anche dall'impulso alla mobilità sostenibile, in particolare di quella elettrica. Quindi, oltre ai bus, alla bici e alla mitica "the Tube", saranno attive anche 120 stazioni di ricarica realizzate dalla GE Energy Industrial Solutions, azienda specializzata nella ricerca di soluzioni per la distribuzione intelligente di energia elettrica. La prima DuraStation è stata installata all'ExCeL London e durante l'intera durata dei Giochi, le stazioni di ricarica saranno a disposizione delle 160 BMW ActiveE e dalle 40 MINI fornite dalla casa tedesca per gli spostamenti degli atleti. Potranno così ricaricare i veicoli in meno di quattro ore e girare per la città senza emettere anche un solo grammo di CO2. "Ritengo che incoraggiare la diffusione e l'uso delle auto elettriche, sostenendo lo sport, - ha affermato il sindaco di Londra, Boris Johnson - rappresenti un modo efficace per raggiungere l'obiettivo". E lo afferma un sindaco che usa la bici per recarsi al lavoro, impegnato in prima persona nello sviluppo di una mobilità sostenibile nella città londinese. Tutte le informazioni utili, le ubicazioni delle stazioni di ricarica, gli orari d'apertura, le potenze e le tipologie di connessione, saranno inoltre disponibili e visionabili sul sito della Tfl (Transport for London, l'azienda per la mobilità della capitale inglese). "Si tratta della più grande rete pubblica di stazioni per la ricarica di auto elettriche mai installata in Gran Bretagna", ha affermato Gareth Wynn, Programme Director di EDF per Londra 2012. "La soluzione innovativa, ideata da GE, in grado di ricaricare sino a 30 veicoli simultaneamente, consente non soltanto di garantire la ricarica all'intero parco auto dei Giochi Olimpici, ma costituirà una preziosa opportunità per verificare la possibilità di utilizzo delle auto elettriche su vasta scala e rappresenta un significativo passo in avanti per rendere questa tipologia di veicoli a bassa emissione una valida alternativa rispetto ai tradizionali motori a combustione".