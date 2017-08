Digitopressione terapia contro l’allergia

La digitopressione, è una millenaria terapia della medicina cinese che agisce negli stessi punti dell'agopuntura, senza l'utilizzo di aghi ma con la semplice pressione delle dita. Non ha controindicazioni e può anche essere praticata da soli per cercare di prevenire e di alleviare anche le più spiacevoli conseguenze delle allergie. All'inizio della stagione allergica, massaggiare, con pressione circolare forte, più volte al giorno, per alcuni minuti i seguenti punti: