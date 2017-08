Fitoterapia che cura le allergie. Per quanto concerne la rinite allergica, uno dei fitoterapici di maggior interesse è sicuramente la Centipeda minima, un'erba appartenente alla famiglia delle Composite, largamente utilizzata nella Medicina Tradizionale Cinese. Nel 1996, presso il Centro Allergologico dell'Ospedale San Salvatore de L'Aquila, si è condotta una sperimentazione su 20 pazienti di entrambi i sessi, affetti da oculo-rinite allergica, con sensibilità documentata a graminacee ed urticacee, utilizzando un estratto secco di Centipeda. La sperimentazione è stata condotta nei mesi di aprile, maggio e giugno, testando i risultati clinici (prurito-starnuti, scolo nasale, naso chiuso, alterazione dell'olfatto, lacrimazione, dolore oculare), gli esami strumentali e la necessità di fare ricorso agli usuali farmaci occidentali. I risultati clinici dello studio sono sintetizzati nella tabella che segue (gruppo A = trattato con estratto secco di Centipeda, gruppo B = non trattato)

Tab. 1: SCORES CLINICI Gli scores derivano dalla somma dei sintomi prurito-starnuti, rinorrea, naso chiuso, alterazione dell'olfatto, fotofobia, lacrimazione, dolore oculare con valori 0 (assente); 1 (lieve); 2 (medio); 3 (grave). La necessità di ricorrere alle terapie topiche occidentali si è ridotta nel gruppo trattato di oltre il cinquanta per cento, così come gli indici infiammatori rilevati con gli esami ematochimici. I risultati della sperimentazione, illustrati al Convegno di Aggiornamento della Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Clinica, hanno permesso di concludere che l'estratto secco di Centipeda è un principio dotato di incisiva azione antiallergica in sede oculonasale, che non induce sonnolenza, maneggevole e privo di tossicità. A differenza di altri trattamenti erboristici precedentemente testati nel medesimo ospedale, non necessita di pretrattamento rispetto alla stagione pollinica ed alla insorgenza dei sintomi. Roberto Gatto