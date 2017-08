Allergie, intolleranze? Rimedio bio

La causa del continuo aumento di allergie e intolleranze cui si assiste ormai da una ventina di anni può essere collegata a fattori quali inquinamento ambientale, inquinamento industriale, presenza di additivi chimici negli alimenti, aumento dei prodotti fermentati chimicamente, consumo di alimenti geneticamente modificati. Le sostanze tossiche con la loro azione indeboliscono il nostro corpo rendendolo meno capace di difendersi dagli allergeni (es. alimenti, polvere, peli di animali, ecc.). Le più conosciute sono i residui dei prodotti chimici usati in agricoltura (diserbanti, pesticidi, concimi, ecc.) che restano in traccia negli alimenti; gli additivi chimici; gli alimenti geneticamente modificati (Ogm); alcuni tipi di vaccini; il piombo presente nell'amalgama dei denti, le sostanze tossiche contenute nei cosmetici, nei pennarelli, nelle vernici, nei gas di scarico delle auto, ecc. Gli alimenti sono costituiti da un complesso di molecole che dopo la digestione possono essere assorbite e giungono alle cellule dove vengono utilizzate nelle diverse attività del metabolismo. Per esempio, l'amido contenuto nella pasta dopo la digestione viene utilizzato dalle cellule come glucosio; una proteina contenuta nella carne viene trasformata in un aminoacido, eccetera. Essi tuttavia possono contenere altre molecole che riescono in diversi modi a interferire con i normali fenomeni metabolici e fisiologici comportandosi come sostanze tossiche che provocano danni più o meno gravi a carico degli organi e dei tessuti. Tra le sostanze che esplicano un'azione tossica troviamo le sostanze che suscitano reazioni allergiche (allergie, intolleranze, e altre reazioni). La linea di confine fra allergie e intolleranze alimentari non è sempre netta e i due disturbi possono presentare alcuni tratti simili. La reazione allergica può aver luogo nel giro di qualche minuto e può essere scatenata da quantità piccolissime di cibo; la reazione di intolleranza tende a manifestarsi più lentamente come una intossicazione da accumulo dopo aver ingerito quantità significative di cibo; i sintomi possono comparire diverse ore dopo che il cibo è stato assunto o dopo 12, 48 ore e oltre, a seconda dei casi. Con l'alimento biologico l'alimentazione può essere più sana. L'alimento biologico è per legge privo di sostanze chimiche di sintesi e di organismi geneticamente modificati o OGM. Poiché i cibi consumati più spesso rappresentano la causa più frequente del problema, è consigliabile consumare alimenti biologici, variare la dieta e di evitare di mangiare troppo spesso grano, latte e tutti gli altri alimenti ad alto rischio come uova, formaggi, carne, zucchero, grassi vegetali idrogenati, eccetera. Una buona lettura per approfondire l'argomento e trovare altre informazioni: Giulia Fulghesu e Giovanni Fasani, Allergie & intolleranze alimentari. Ricette biologiche e guida al consumo per chi ha problemi di allergia e intolleranza, da richiedere alle edizioni Essere Benessere.