Allergie, intolleranze, salute e… felicità

Attilio Speciani è noto nella comunità scientifica e nell'ambiente della comunicazione per la carica innovativa delle idee alla base dei suoi studi, ricerche e terapie (come quelle che hanno portato all'ideazione del test DRIA per le intolleranze alimentari). Proprio di questo abbiamo parlato, di allergie e intolleranze alimentari, di salute e benessere, perfino di... felicità. Il suo approccio è inedito, originale, stimolante. "L'ipotesi iniziale, l'idea di riferimento, è che ognuno di noi abbia un 'potenziale vitale', una soglia che s'alza o si abbassa a seconda delle condizioni ambientali, del nostro stato intimo, oltre la quale la salute si deteriora: si manifestano malesseri, malattie, e si scatenano le reazioni immunitarie. Ma la domanda chiave qui è: l'intolleranza è difetto o difesa? Se è difetto, allora va curata con le opportune terapie. Se è un segnale - che il livello di soglia è stato oltrepassato, che l'organismo ha momentaneamente esaurito il suo potenziale vitale - allora è necessario comprendere il perché". Per esempio, pensiamo all'inquinamento ambientale. "L'aggressione quotidiana da parte degli agenti inquinanti può esser causa di infiammazioni diffuse, di patologie tumorali; allergie in crescita; tumori nei giovani in aumento; problemi respiratori; disturbi intestinali; morbo di Alzheimer...". Be', finora si pensava che l'Alzheimer fosse scritto nel Dna... "Oggi sappiamo che l'Alzheimer, così come altre malattie degenerative, non è scritto nei geni. Non è per un destino genetico che ci ammaliamo. Non solo, almeno. Studi comparati su gruppi omogenei di popolazioni hanno evidenziato come il fattore 'alimentazione' sia determinante per lo sviluppo di malattie, moltiplicando anche per tre i fattori di rischio. Oggi sappiamo ancora, per esempio, che un alto valore di omocisteina è fattore d'avviso sia dell'Alzheimer sia di problemi cardiocircolatori. Il valore si alza se si consuma molta carne senza una dose adeguata di frutta e verdura". Dunque allergie e intolleranze sono problemi affrontabili? "Anche con una dieta adeguata. Ricca, per esempio, di oligoelementi, di vitamina B e acido folico. Pensare che in U.S.A., grazie ai mastodontici regolamenti della FDA, un medico che volesse prescrivere un'integrazione di acido folico al paziente (una capsula da 100 lire al dì) non può farlo. È proibito. Ci sono farmaci da 100mila lire al giorno. E quelli sì che li può prescrivere. Anzi, è premiato se lo fa". Poi si sente al telegiornale: abbiamo iniziato lo studio genico per sopprimere l'Alzheimer, terapie geniche e così via. Ma, caspita, mangiamo più frutta e verdura, zinco, manganese e acido folico! Insomma: "Scelte comportamentali non ossessive, non drammatiche, ci possono aiutare. Da 15 anni sostengo che l'aumento delle allergie oggi è dovuto al fatto che i nostri organismi sono 'surriscaldati'. Per autodifesa. Un grande riconoscimento è giunto al Congresso di Birmingham, 1998, di Immunologia. 'Minimal persistent inflammation' era l'headline. Anche l'immunologia 'classica' ha finalmente riconosciuto una differente prospettiva: che un pur lieve fenomeno infiammatorio 'di fondo' può scatenare reazioni immunitarie". Questo è l'insegnamento di Attilio Speciani. È necessario comprendere le allergie, considerando: - fattori ambientali - alimentari - psicologici - educativi - comportamentali Come fare per dare una mano al nostro organismo? - piccoli passi, ma quotidiani - integratori minerali e vitaminici - esercizio fisico - meditazione (anche respirazione) - "Crudo, vivo e colorato" - un giorno di pulizia a settimana: 'reset immunitario'. Eccola qui, la carica innovativa delle idee di Speciani. Reagire alle aggressioni con le migliori terapie, certo, ma anche con piccoli cambiamenti dello stile di vita, con una dieta equilibrata (con crudité, germogli e cibi vitaminici) ma mai mortificante. Il tutto condito con gesti di amore verso di sé. Un'ultima domanda: come possiamo definire 'giornalisticamente' il Suo approccio alla medicina? Olistico? A 360 gradi? Io credo in una medicina rispettosa della persona e delle malattie; una medicina che accompagni chi soffre in un percorso di guarigione. Una medicina di trasformazione, ove il cambiamento nasca dal paziente." Socrate la chiamerebbe: 'poietica'.