Alt alla caccia libera nei Parchi

Il 28 gennaio la Commissione Ambiente della Camera ha iniziato l'esame della proposta di modifica alla legge 394/1991 sui Parchi. Il disegno di legge n. 1592, all'esame del Parlamento, abolisce il divieto di caccia nelle aree protette, consentendo alle doppiette la massima libertà di sparare agli animali nei Parchi nazionali. Diversi i deputati della Casa della libertà che hanno sottoscritto la proposta di liberalizzazione della caccia nelle aree protette, primo firmatario l'On. Brusco. In Commissione però è arrivata, sulla maggioranza filo venatoria, la doccia fredda dello stesso governo. Il ministero dell'Ambiente ha dato parere negativo. Questa decisione si pone come un macigno sulla strada di chi intende legalizzare la caccia nei Parchi, anche se non blocca definitivamente il tentativo di consentire la deregulation venatoria nel nostro Paese. Infatti, parallelamente, alla Commissione Agricoltura della Camera è in discussione la proposta di legge per liberalizzare la caccia ai cosiddetti animali "nocivi", ovvero cormorani, gabbiani, nutrie e altri volatili. Di tutt'altro avviso, rispetto ai parlamentari della maggioranza filo venatoria, sono i cittadini italiani. Secondo un sondaggio condotto dalla Abacus, il 72% degli italiani è a favore dell'abolizione della caccia mentre l'81% si dichiara a favore di un referendum abolizionista. Stefano Apuzzo