Alto Adige. Il regno delle rinnovabili

Ricco di natura, famoso per le produzioni agroalimentari, eccellente nel campo delle rinnovabili. L'Alto Adige si candida come modello per il resto d'Italia. Ad oggi il 56% del fabbisogno totale di energia elettrica e termica è coperto dalle fonti rinnovabili. La potenza degli impianti fotovoltaici installati sul territorio, secondo i dati del GSE, ha superato i 37 MW, pari a 75W per abitante. E per quanto riguarda il solare termico, la superficie installata supera i 200.000 mq, pari a 0,40 mq per abitante. L'energia non viene solo dal sole: in primis c'è sicuramente l'idroelettrico, grazie alla fortunata orografia della regione, con una produzione di 760 MW. E centrali a biomassa, biogas ed eolico. L'obiettivo è ambizioso: entro il 2013 coprire il 75% del fabbisogno energetico, per arrivare al 100% entro il 2020. Come? Sfruttando tutte le tecnologie oggi a disposizione. Eccone alcune:

L'idroelettrico a cavallo tra le due Guerre

La centrale a biomassa, energia dai rifiuti

Teleriscladamento. Calore da fonti rinnovabili

Campo Tures. Il comune 100% rinnovabile