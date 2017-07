Alto Adige in bicicletta: una vacanza per tutti lungo l’antica Via Claudia Augusta

L'Alto Adige ha una ricchissima offerta per gli appassionati delle due ruote. In particolare, la Ciclabile dell'Adige è una delle ciclovie più belle (e più lunghe) d’Italia, va dalle sorgenti del fiume (al confine con l’Austria) al Garda, attraverso tutto il Trentino Alto Adige. È un percorso facile (specie se fatto in discesa!), adatto a tutti, per cui non serve allenamento. Perfetto dunque per una prima esperienza di vacanza in bici, anche in famiglia.

Il primo tratto: dal lago di Resia a Bolzano

Come funziona una vacanza in bici organizzata?

Alcune possibilità di vacanza lungo la Ciclabile in Alto Adige

I percorsi per i più allenati