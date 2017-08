Altro che “mucca pazza”: vitelli pieni di boldenone

Dopo la scoperta di alcuni allevamenti nel bresciano ove i vitelli venivano "gonfiati", le indagini delle ASL di mezza Italia stanno scoprendo diversi casi di uso del 'boldenone', un ormone chimico vietatissimo. E il Ministro della salute Girolamo Sirchia ha spedito una nota di protesta in Olanda. Scoppia il caso della carne al boldenone, un ormone chimico che favorisce la crescita degli animali. In alcuni allevamenti piemontesi, lombardi e veneti sono stati trovati numerosi capi nelle cui urine c'è la sostanza dopante. La difesa degli allevatori ("sarebbe autoprodotto dagli animali stessi"), sembra convincere molto poco. Semmai la certezza dei veterinari italiani è un'altra, esattamente opposta: quando si trova boldenone nelle urine dei bovini, è dimostrato scientificamente che l'anabolizzante è stato iniettato. Un'altra denuncia degli allevatori è che il boldenone si trovi nei capi importati dall'Olanda dove sarebbero più permissivi. Proprio in seguito a queste proteste era scattata il 6 marzo scorso la disposizione ministeriale che imponeva controlli a campione sugli animali d'importazione dai Paesi Bassi. Ma i primi risultati di queste analisi sulle povere bestie olandesi hanno dato esito negativo. Viceversa i controlli effettuati su capi italiani hanno dato esito positivo. In particolare in alcuni animali sottoposti ad analisi sono state trovate tracce di betaboldenone, una variante la cui provenienza può essere soltanto esogena. Insomma: gliel'hanno iniettato. Prodotto come boldenone undecilenato (1,4-androstadiene-3-one,17b-ol) si trova in svariati medicinali veterinari (Ganabol, Equipoise, Ultragan, Maxigan, Equigan) che qui in Italia non potrebbero essere utilizzati. Il problema per la salute umana è che il consumo di quantità anche piccole di carne di vitello contaminata rappresenta un rischio reale per la salute, specialmente dei bambini: è dimostrato che le sostanze anabolizzanti agiscono nell'organismo umano anche in dosi infinitesimali, causando scompensi ormonali, al sistema linfatico e tumori. Inoltre, l'ormone incriminato è un anabolizzante steroideo di fatto ancora poco conosciuto. Sulla vicenda intervengono anche le organizzazioni dei consumatori. Il Codacons ha presentato un esposto ai Carabinieri del Ministero delle Politiche Agricole, chiedendo di effettuare, di concerto con le unità operative del ministero della Salute, controlli ed ispezioni negli allevamenti di tutte le regioni d'Italia, per accertare il numero di bovini allevati al boldenone. L'ultimissima è che il ministro della salute, Girolamo Sirchia, in attesa delle analisi scientifiche in corso sulla eventuale presenza naturale del boldenone nelle carni di vitello, ha richiesto al ministro olandese dell'Agricoltura, Laurens Jan Brinkhorst, di autocertificare tutte le carni spedite dall'Olanda in Italia: cioè attestare che non siano state trattate con sostanze anabolizzanti in generale e con il boldenone in particolare.