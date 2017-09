Altromercato, degustazione gratuita in bottega!

Per scaldare l?inverno e costruire legami di pace tra i popoli, le botteghe Altromercato propongono una linea di tisane realizzate dalle comunità di produttori del Sud del mondo nel rispetto dei diritti dei lavoratori e della natura. La Tisana del Sole, la Tisana della Luna e la Tisana della Terra provengono dalla tradizione dei popoli latinoamericani di Ecuador e Bolivia, e nascono da diverse miscele di erbe e aromi con proprietà depuranti, digestive e rilassanti. Ma l?ultima novità è la nuova Tisana alla Rosa Canina, proveniente dalla Bosnia, dove le bacche della preziosa rosa selvatica vengono essiccate e macinate. Ricchissima di vitamina C, presente in quantità 50-100 volte superiore agli agrumi, la rosa canina è molto conosciuta per la sua efficacia nel rafforzare le difese dell?organismo contro le infezioni e particolarmente contro il comune raffreddore. La tisana alla rosa canina Altromercato è prodotta dall?Associazione Agricoltori di Prijedor, un gruppo di circa duecento famiglie il cui reddito proviene principalmente dall?attività di raccolta e trasformazione dei prodotti dei boschi. L?Associazione nasce nel 1998 da un progetto di cooperazione tra la città bosniaca di Prijedor e la città di Trento, sviluppato nell?ambito dei diversi percorsi di ricostruzione dopo la devastazione della guerra. Grazie al lavoro nei boschi viene così dato un sostegno al tessuto economico locale, in una cooperazione tra i popoli finalizzata allo sviluppo di un?economia di pace.

A cura di Giovanna Salvini della Cooperativa Chico Mendes