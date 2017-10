L’America investe sul solare, nonostante Trump

Il solare non appassiona Donald Trump che notoriamente si è schierato a fianco dell’industria del petrolio e carbone piuttosto che a supporto di quella legata alle rinnovabili e proprio oggi sta firmando la proposta di legge per abrogare il Clean Power Plan. Ma le settimane scorse, il suo Dipartimento dell’Energia (Doe) ha annunciato un enorme investimento per sostenere la ricerca nel settore solare. E nella stessa occasione, il Dipartimento ha reso noto che il prezzo medio dell’energia prodotta dagli impianti solari su larga scala ha toccato i 6 centesimi di dollaro per chilowattora, raggiungendo quindi l’obiettivo dichiarato per il 2020 nella SunShot Initiative, la strategia di collaborazione tra istituzioni, istituti di ricerca, imprese e organizzazioni non profit promossa dallo stesso Dipartimento per far sì che il solare diventi una tecnologia sempre più conveniente ed efficiente a vantaggio dei cittadini americani.

Ottantadue milioni di dollari per la ricerca sul solare

Lo stoccaggio dell’energia rinnovabile è la sfida del prossimo futuro

Lavorare su più fronti: il diktat per vincere la sfida climatica

La marcia pulita del solare americano