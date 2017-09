Ananas due volte dolce

L'ananas fa pensare all'estate, al sole, alla dolcezza esotica. Ma può far anche pensare agli aeroplani che spargevano nubi grigie di pesticidi sulle piantagioni africane - mentre i braccianti erano giù a raccoglierli! Un'immagine che, negli anni '80, è stata l'emblema di un'agricoltura industriale arrogante, indifferente alla salute dei contadini e ai diritti delle popolazioni locali e dell'ambiente. Oggi no, la nostra sensibilità ai temi della natura, della salute e del gusto s'è molto accresciuta. E immagini come quella sono sempre più rare. Grazie alla richiesta di frutta più sana e a iniziative come questa, appena presentata da Transfair... Nel 1995 Edward Twum possedeva 5 ettari di terreno. Attraverso la cooperazione con il distributore Amatrade di Milano è riuscito a sviluppare il proprio lavoro e a migliorare le condizioni di vita dei propri contadini, senza danneggiare l'ecosistema locale. Lo sviluppo della sua fattoria infatti è andato di pari passo con il rispetto dell'ambiente circostante e delle specie autoctone, limitando al massimo l'uso di prodotti chimici. Oggi il personale è sottoposto a periodiche visite mediche, la remunerazione è adeguata agli standard locali e per i lavoratori dipendenti sono stati costruiti punti di ristoro in tutta la piantagione. Tutte queste caratteristiche hanno consentito a Prudent - così si chiama oggi l'azienda ghanese, che ha una piantagione di ben 450 ettari - di entrare nel registro Frutta Fresca di Flo. L'inserimento nel circuito Fair Trade consentirà a Prudent di trovare altri sbocchi di mercato a condizioni eque e di migliorare le condizioni sociali e sanitarie degli oltre trecento lavoratori, tra uomini e donne, che si alternano nei periodi del raccolto. Con gli ananas equosolidali potremo contribuire a un rapporto più giusto con i produttori del Sud del mondo, e quindi gustare un prodotto... dolce due volte.