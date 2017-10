Anas, al via la realizzazione delle prime smart road in Italia

Le auto del futuro, elettriche e a guida autonoma, saranno “intelligenti”. Ovvero saranno in grado di comunicare con gli altri veicoli e decidere, in base ai dati ricevuti e all’osservazione della realtà, come comportarsi tanto nella marcia ordinaria quanto nelle situazioni critiche. Per fare questo, però, avranno bisogno di strade altrettanto “intelligenti”, in grado di trasmettere in tempo reale informazioni utili in merito allo stato del traffico, alle condizioni meteo, a eventuali chiusure e persino alla presenza di ghiaccio sulla carreggiata. Delle vere e proprie smart road, come quelle che l’Anas, il gestore della rete stradale e autostradale italiana, si prefigge di creare entro pochi anni.

La Salerno-Reggio Calabria sarà una smart road

Le smart road aiutano le auto senza conducente

Colonnine di ricarica rapida lungo le smart road