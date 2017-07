Anche il gatto ha il suo equilibrio

Se consideriamo il ritmo della vita odierna che ci porta a passare più tempo fuori che dentro casa, l'amico di zampa che più si adatta a convivere con questa situazione è senza dubbio il gatto. Mentre il cane ahimè se lo lasciamo da solo per diverse ore al giorno, anche se mettiamo a sua disposizione un giardino più o meno vasto, può sviluppare malesseri e problemi comportamentali a volte anche gravi. Il gatto invece è un animale autosufficiente con una vocazione sociale più che altro legata alle comodità offerte da noi umani che ad una necessità genetica. Questo gli permette di vivere da solo senza grossi problemi, trovando mille occasioni per impiegare il suo tempo e le sue energie con attività di gioco o di osservazione del mondo che lo circonda anche attraverso una semplice finestra. Anche per il gatto valgono le considerazioni fatte per il cane sull'equilbrio psicoemotivo legato alla permanenza con la madre durante la sua infanzia. La dipendenza infantile del gatto è però maggiore rispetto a quella del cane, in quanto la madre per farlo diventare capace di cavarsela da solo nelle molteplici situazioni ambientali, gli deve insegnare molte più nozioni rispetto al suo amico-nemico cane, che invece apprenderà tutto questo "da grande" in funzione dell'ambiente in cui trascorrerà il resto della sua vita. Chi convive con un gatto che non ha potuto trascorrere i primi due mesi e mezzo di vita con sua madre sa quanto sia difficile contenere le sue scorribande per mensole e mobili da cui fa cadere come birilli i soprammobili e le suppellettili che incontra sul suo cammino. Questo comportamento da molti definito "dispettoso" è in realtà dovuto al mancato apprendimento dell'autocontrollo che viene appunto insegnato dalla madre nei primi due mesi e mezzo di vita del cucciolo. Per cui è questa l'età ideale per adottare un gatto. Claudio Ottavio Medico veterinario