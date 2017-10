Anche negli USA un’elettrica è “Car of the Year”

Il 2011 è ufficialmente l'anno che darà la spinta finale per la diffusione delle auto elettriche. Dopo il successo di Nissan Leaf, proclamata Auto dell'anno 2011 in Europa, ora è la volta di Chevy Volt. In occasione dell'apertura del Salone dell'automobile di Detroit, infatti, Volt è stata nominata Auto dell'anno 2011 ( Car of the Year ) per quanto riguarda il Nord America. Una delle caratteristiche principali di Chevy Volt è la possibilità di essere ricaricata anche grazie all'energia pulita proveniente dal sole e non solo facendo affidamento sulla rete elettrica della propria città che molto spesso viene fornita da centrali tutt'altro che verdi. Il tutto attraverso colonnine elettriche (CleanCharge, questo il loro nome) alimentate a pannelli solari. Viene così spezzato un circolo vizioso che faceva delle auto elettriche un'alternativa sì, ma non definitiva. Chevy Volt dovrebbe sbarcare presto anche in Europa sotto le sembianze del modello Ampera di Opel. Unico ostacolo concreto alla diffusione dei veicoli elettrici rimane il prezzo. Troppo elevato anche in presenza di incentivi rispetto alle vecchie concorrenti a benzina o diesel.