CinemAmbiente

Il Festival CinemAmbiente nasce a Torino nel 1998 con l’obiettivo di presentare i migliori film ambientali a livello internazionale e contribuire, con attività che si sviluppano nel corso di tutto l’anno, alla promozione del cinema e della cultura ambientale. Accanto al video clip "The Wind", commissionato da Greenpeace, sulle potenzialità dell'energia eolica, si segnala "China Bear Rescue" video che denuncia i maltrattamenti di cui sono vittime in Cina settemila orsi dai quali si estrae la bile per usi medici. Il documentario "Shores of Silence" invece racconta la vita dei cacciatori indiani di una specie ormai da proteggere: gli squali. Con il video "Deca/Fëmijët-Children Kosovo 2000" è stato presentata una toccante testimonianza dei bambini albanesi, rom e serbi del Kosovo. Il film indiano "Bohapal Express" ha invece rievocato l'agghiacciante strage provocata a Bohopal dalla fuoriuscita di una nube tossica da uno stabilimento chimico. Nella manifestazione non sono mancate proposte più distese come quella del video "Giochi ad Haiti" dove incanta l'ingegnosa giocosità con cui i bambini, in una realtà molto difficile, si costruiscono bambole, palloni, aquiloni e carretti di latta con materiali di recupero. Il documentario "Colombofili" invece ci rende spettatori partecipi e divertiti di una delle tante gare di volo organizzate per questi allevatori appassionati di colombi viaggiatori. Stupefacente in "Les Glaneurs et la Glaneuse" è il viaggio della regista Agnès Varda attraverso la Francia alla ricerca degli "spigolatori" di oggi che raccolgono per necessità o per tradizione ciò che resta nelle campagne dopo i raccolti, aspettano che la bassa marea dispensi ostriche lungo le coste dell'atlantico, recuperano quanto viene gettato nei cassonetti dei supermercati. Entusiasmante, infine, nel film "Juliette of the herpes" il ritratto di Juliette de Bairacli Levy, erborista e veterinaria che dedicò la vita allo studio delle erbe medicinali. Per saperne di più: CINEMAMBIENTE Graziella Ceruti