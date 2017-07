André Borschberg. Solar Impulse è un aereo incredibile

È stato un viaggio oltre i confini, quello di André Borschberg e Bertrand Piccard. Della tecnologia, dell'aviazione, delle energie rinnovabili, della preparazione. Al di là di tutte le polemiche, sterili, sull'utilità di questo volo - il primo aereo costruito nel XX secolo volò per pochi metri -, il giro del mondo di Solar Impulse 2 segna una tappa fondamentale per le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, la mobilità e perché no, l'aviazione di domani. Lo spiega uno dei due pionieri: André Borschberg, raggiunto poche ore dopo l'atterraggio dell'aereo solare ad Abu Dhabi.

Solar Impulse è un aereo che può volare per sempre e questa cosa è incredibile

Abbiamo dimostrato che è possibile volare con la sola energia del sole.