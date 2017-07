Andrea Parodi | Soldati

Per fortuna è Parodi Soldati il primo a scherzare su queste cose; mi racconta l'ultimo aneddoto avvenuto a Carloforte, in Sardegna: al momento di riservare un tavolo al ristorante dice il suo nome, all'espressione sbigottita del titolare ribatte "no, non sono il cantante dei Tazenda" (per altro scomparso alcuni mesi fa, ndr). "Ma che cantante e cantante - risponde il ristoratore - Andrea Parodi è il più grande pescatore di tonni di Carloforte!". Da poco è uscito il suo disco, su etichetta LifeGate Music; un disco che in realtà era pronto da tempo, e che aspettava solo l'occasione giusta. Nel frattempo Andrea ha macinato concerti su concerti, in Italia e all'estero. Hai registrato a Vancouver con i musicisti e l'aiuto di Bocephus King, uno dei più interessanti e originali rocker della nuova generazione. Come è avvenuto? Tanti anni fa lui era in tour con la sua band in Italia… una sera eravamo a cena ed è comparsa una chitarra tra i tavoli. Ho suonato qualche mia canzone e lui mi ha detto: "Vieni in Canada e ti produco un disco". Era proprio quello il sound che volevo. Il mese dopo ero sull'aereo. Claudio Lolli canta con te nella bellissima Per non sentirsi Soli... Ascolto Lolli fin da bambino, ho divorato quel vinile con la banconota da 5.000 lire in copertina. Il suo modo di scrivere è eccezionale ed è stato davvero emozionante sentire una mia canzone cantata da lui. La cosa più bella è che la canzone gli è piaciuta molto e tutti quelli che l'hanno ascoltata dicono che sembra un pezzo scritto per essere cantato da lui. Chi è la donna in copertina? È Tamara Bunke, meglio conosciuta come Tania la guerrigliera, morta a 29 anni mentre guadava il Rio Grande in Bolivia. Mi piaceva molto il contrasto tra il titolo del disco e il volto di una giovane donna, ma è tutta la storia di Tania ad essere profondamente affascinante. Avrei voluto dedicarle una canzone ma credo di aver fatto di meglio perché ho scoperto che nel 1973 la folksinger argentina Suni Paz aveva scritto una bellissima canzone proprio dal titolo Tania la guerrillera. Ho cercato di mettermi in contatto con lei, che adesso vive a Los Angeles. Suni è tornata in studio di registrazione e abbiamo fatto questa nuova versione metà in spagnolo e metà in italiano. Suni Paz, Claudio Lolli… è un disco ricco di ospiti e partecipazioni… Sì, perché in questi 5 anni, mentre aspettavo il treno giusto, capitava di incontrare nuovi e vecchi amici… La canzone Rosa è cantata in tre lingue insieme alle Be Good Tanyas, lo stesso Bocephus King, Massimiliano Larocca, i Gang e Claudia Pastorino. Poi ci sono canzoni cantate insieme a Jono Manson, Luca Ghielmetti, Laura Fedele, Luigi Grechi che è il fratello di De Gregori e sicuramente sto dimenticando qualcuno… il mio modo di concepire la musica è condivisione, scambio. Da dove hai preso l'ispirazione per le canzoni di questo disco? Dal quotidiano, dalle cose semplici e soprattutto dagli incontri e dalle storie che mi hanno raccontato… in particolare quelle di mia nonna, che se n'è andata da pochissimo. Come la storia di Marta, nella canzone Tresenda '43, uno spaccato sulla tragica epoca del fascismo e della seconda guerra mondiale. Marta faceva la contrabbandiera e sfidava i controlli alla dogana trasportando dalla Svizzera alla Valtellina le provviste sotto la sua gonna, fingendo di essere incinta. E il titolo? Soldati, cosa ci vedi in questa parola? Il soldato non è soltanto colui che è al fronte ma chiunque si trovi arruolato a percorrere una vita con condizioni e scelte che metteranno sempre alla prova il suo senso di libertà e di essere uomo. Adesso che Soldati è finalmente uscito cosa farai? …un disco di ballate in una baita di montagna… un disco scarno con tante chitarre, violoncello, fisarmonica e sarà pronto molto presto… In bocca al lupo, soldato Andrea!